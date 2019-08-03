Çaycumaspor Kulübünden Kaymakam Keçeli ile bir araya geldi

Çaycumaspor Kulübü yönetimi, Kaymakam Serkan Keçeli'yi makamında ziyaret etti.

Çaycumaspor Kulübü Başkanı Alaattin Yeşil, As Başkan Ercan Karakuş, Başkan yardımcıları Erkan Arslan, Aycan Gencer, Mustafa Verimbaş ve Basın sözcüsü Yeliz Alagöz Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli' ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Başarılı bir sezon başlangıcı ve iyi bir son beklediğini belirten Kaymakam Serkan Keçeli, "Yeni yönetimin başarılı olmasını istiyorum. Çaycuma'mızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum diyerek başarılar diliyorum" dedi.

Yeni Sezon hazırlıkları ile ilgili toplantı sonunda bilgi veren basın sözcüsü Yeliz Alagöz, "İyi bir takım kurarak ligde başarılı bir sezon hedefliyoruz. Çaycumaspor'un maçlarına Kaymakamımızı davet ederek manevi destek istedik. Çalışmalarımız ve planlamalarımızla ilgili bilgi alış verişinde bulunduk" dedi.