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Çaycumaspor Sefercikspor karşısında 2-0'lık üstünlük sağladı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig’in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı.

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'in ilk haftasında Çaycumaspor takımı deplasmanda Filyos Sefercikspor ile karşılaştı.


Stat: Nebioğlu Sentetik


Hakemler: Umut Kılıç, Murat Kaskun, Berat Can Mekikli


Goller: 45 dk. Süleyman Köse ve 90+3 dk. Ramazan Aksoy (Çaycumaspor)


Filyos Sefercikspor: Mustafa Karaman, Anıl Gökçe, Efe Acar, Mertcan Gökmen, Ali Doğan Yankın, Ruhi Özkan, Çağatay Can, Feyyaz Bilgin. Berat Can Üzülmez, Yasin Akyıldız, Savaş Esen


Teknik Direktör: Tolga Kaya


Çaycumaspor: Aykut Demirdelen, Yazar Taşkınx, Hasan Tangut, Yusuf Kanabı, Tarık İnanç, Oğuz Kurt. Can Kaplan. Recep Doğan. Ramazan Aksoy, Süleyman Köse, Ömer Gürer


Teknik Direktör : Cüneyt Karakaş

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