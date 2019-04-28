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Çaycumaspor sezon sonu kahvaltısı düzenledi

Çaycuma İlçesi’nin Amatör Lig takımı olan Çaycuma Spor sezon sonu kahvaltı organizasyonu düzenledi.

Çaycuma İlçesi'nin Amatör Lig takımı olan Çaycuma Spor sezon sonu kahvaltı organizasyonu düzenledi.


Seka sosyal tesislerinde gerçekleşen kahvaltıya Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve belediye meclis üyeleri, AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Tolgahan Köktürk, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Mesut Özmekik, Kulüp Başkanı Erkan Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, esnaf ve iş adamları katıldı.



Çaycuma Spor Başkanı ve Antrenörü Erkan Arslan, Çaycuma Spor'un sezon sonunu kahvaltı organizasyonu ile bitirdiğini söylerken "Çaycuma Spor kulübü olarak iyi bir sezon geçirmemiş olsakta sonunu güzel bir şekilde tamamladık. Her zaman söylediğimiz gibi Çaycuma Spor Kulübü'nün düşme hattında değildi şampiyonluklara oynayan bir takım olması gerektiğini her defasında belirttik. Şehir takımı olmak ilçe takımı olmak için kitleleri peşinden sürüklemek gerekir. Bu da başarı ile odaklıdır. Önümüzdeki sezon inşallah herkesin daha çok desteklediği bir Çaycuma Spor olarak bizlerde takımı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız" dedi.

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