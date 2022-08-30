Çaycumaspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig'teki Çaycumaspor 2022-2023 futbol sezonu öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederek 4 futbolcuyu daha renklerine bağladı.

Çaycumaspor Kulübü Başkanı Enes Eser, Sarı-Lacivert renklere dahil ettiği tecrübeli teknik direktör Cüneyt Karakuş'un onayladığı 4 futbolcunun transferleri gerçekleşti. Emre Durdu, Emre Çelebi, Bünyamin Saraç ve Berat Aydın'la imzaları atan Başkan Eser, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Çaycumaspor kulübü şuana kadar 10 futbolcuyu renklerine bağladı.