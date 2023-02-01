Çaycumaspor'a kayyum atandı

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor'un Çaycuma Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada mahkeme kayyum atanmasına karar verdi.

Çaycuma Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 18 Ocak'ta görülen davanın ilk duruşmasında hakim, Enes Eser hakkında idari tedbir kararı vererek, transfer aktarma ve satma hakkını durdurmuştu. Ayrıca 18 Ocak'taki, delillerin toplanması nedeniyle mahkeme bugüne ertelendi. Duruşmada İki tarafından dinlenmesinin ardından hakim; kulübe kayyum atanmasının kararını verdi. Karara göre, Çaycumaspor Kulübü'ne 3 kişi kayyum olarak atandı. Kayyum atamasında, Ahmet Dereli, Kıvılcım Kalyoncu ve Alaattin Yeşil görevlendirildi.

Böylelikle Çaycumaspor ile Enes Eser'in yolları ayırıldı.