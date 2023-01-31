Çaycumaspor'da antrenörlerin sözleşmeleri feshedildi

Zonguldak Deplasmanlı Süper Amatör Lig takımlarından Çaycumaspor kulüp başkanı Enes Eser, Çaycumaspor antrenörlerinden Suat Kerçin ile Doğukan Kasapoğlu'nun sözleşmelerini fesih etti.

Çaycumaspor antrenörlerinden Suat Kerçin ve Doğukan Kasapoğlu'nun sözleşmeleri fesih edildi. Antrenör Suat Kerçin, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “30 Ocak itibarıyla TFF resmi sitesinden sözleşmelerimizin fesih olduğunu öğrendik. Fesih tarihi olarak gözüken tarih Enes Eser'in fesih için başvuru yaptığı tarihtir. Türk sporuna, Zonguldak futboluna, memleket takımımıza hizmet için elimizden geldiğince mücadele ediyoruz. A takım sporcu lisanslarımız teslim edilmediği için lisansları bizde olan genç takım oyuncuları ile hem A takım hem U-18 müsabakalarına çıkarak genç oyuncularımızın omuzlarına çok büyük bir yük verdik. Kurumların bu kadar sessiz kalmasını görmek bizleri üzüyor. Enes Eser'i ve tek antrenörü olan Ahmet Yılmaz'ı Çaycumaspor'a, takımını U-18, U-17, U-15 takımlarını idman yaptırmak ve maçlara çıkartmak üzere Çaycuma'ya bekliyoruz. Ligin 2. yarısındaki hiç bir maça gelmedikleri tutanaklarla sabittir. Sözleşmesi olup da takımının başında maça çıkmayan, takımına antrenman yaptırmayan antrenörlerle bu camianın içinde olmaktan utanç duyuyoruz. Ayrıca kendine aklınca futbol camiasında bir yer sahiplenen, bu tür kötü olayların içinde bulunan sporun içinden geldiğini düşündüğümüz kişilerin bir futbol kulübüne zarar verme çabası ve bu olaylara çanak tutması da ayrı bir rezilliktir. Ben ve Doğukan hoca gereken mücadeleyi vermiştir, vermeye devam edecektir."

Çaycumaspor sosyal medya hesabından Suat Kerçin ile Doğukan Kasapoğlu'nun sözleşmelerinin fesih olmasından dolayı yapılan açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Enes Eser tarafından noter kanalı ile sözleşmelerinin tek taraflı fesih başvurusu yapılan ve TFF Disiplin Kuruluna sevk edilen antrenörlerimiz Suat Kerçin ve Doğukan Kasapoğlu'nun 30.01.2023 itibarıyla sözleşmeleri fesih edilmiştir."