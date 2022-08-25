Çaycumaspor'un yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Çaycuma Seka Sosyal Tesislerde gerçekleştirilen toplantıya Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Enes Eser ve yeni yönetimi katıldı. Çaycuma Veteranlar takımı ve Çaycuma Spor taraftarı da destek olmak için katılım sağladı. 2022-2023 futbol sezonu öncesi yeni yönetim kurulunu oluşturarak görev dağılımı gerçekleştiren Çaycuma Spor, teknik direktörünü ve takımla ilgili planlarını basın açıklamasıyla aktardı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Enes Eser, 25 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan futbol sezonu için transfer çalışmalarına hemen başlayacaklarını ifade etti. Başkan Eser, sözlerine şu şekilde devam etti; “ Bu sezon için teknik kadro en önemli işti. Gelecekte profesyonel lige çıkması için en önemli şey yönetim sonra teknik heyetti. Biz bunun çalışmasını çok önceden hazırlamıştık. Bazıları belki şehre bile gelmez dediği, kariyeri başarılarla dolu Cüneyt Karakuş'u teknik direktör olarak aramıza aldık. Hocamızla beraberinde yardımcı antrenör olarak Suat Kerçin kardeşimizde yer aldı. Tabi ki Caner Kır ve Doğukan Kasapoğlu ile çalışmaya devam ediyoruz. 1998 yılında Bartın'da şampiyonluk yolunda çok büyük emekleri geçen ve aslen Çaycumalı olan İbrahim ve İsmail Ekmekçi'de Çaycumaspor için bizlerle olacak. Bundan sonraki hedeflerini sıralayan Başkan Enes; “ Teknik heyetimizin çalışmaları doğrultusunda camiamıza yakışır, şehrimize yakışır, karakteri düzgün, spor ahlakı düzgün bu takımı başarıya götürecek çok güzel transferlerle inşallah bundan sonra karşınızda olacağız. Çaycuma halkımıza taraftarımıza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Çaycumaspor'da Cüneyt Karakuş dönemi başlarken, teknik direktör herkese teşekkür ederek başarılı dönem olacağının sinyalini verdi. 56 yaşında UEFA Pro-lisans diplomasına sahip olan teknik direktör Karakuş, 1. Lig takımlarından Boluspor, Bayrampaşaspor, Erzincanspor ve Bartınspor'la çalıştı. Ayrıca yurt dışında da spor kariyerini devam ederken Pacific Heroes FC, Heart Of Lions, KS Besa Kavage ve FC Pacific Heroes takımlarını da çalıştırdı. Yapılan toplantı sonrası günün anısına hatıra fotoğrafı çekilerek, Çaycumaspor taraftarı tarafından Başkan Eser'e forma ve atkı hediye edildi.