Çaycuma'ya giriş çıkışlar kontrol altına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında bütün giriş ve çıkışlar denetim altına alındı.

Yapılan denetimler neticesinde trafik durma noktasına geldi. Bütün araçlar tek tek kontrol edilerek araç içinde bulunan herkesin ateşi ölçüldü. Hastaneye sevk edilen kişi olmadığı açıklandı. İlçeye geliş nedenleri soran Emniyet Müdürlüğü, denetimleri sıkı tutacaklarını belirtti.