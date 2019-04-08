İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Çaycuma'ya Türkiye ikinciliğini getirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinin Tekvando yıldızlarından biri olan Livanur Tiryakioğlu Türkiye ikinciliğini kazandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Tekvando yıldızlarından biri olan Livanur Tiryakioğlu Türkiye ikinciliğini kazandı.


2018-2019 Eğitim Öğretim yılı Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığı Faaliyet Programında yer alan, 5 ve 7 Nisan ayı tarihleri arasında Konya ilinde yapılan Okullararası Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda, Çaycuma ilçesini temsilen yarışan TOGA Spor Kulübü sporcusu +59 kg'da Livanur Tiryakioğlu (Mimar Sinan Ortaokulu) Türkiye 2.'si oldu ve gümüş madalyayı kazandı.


Antrenörü ve TOGA Spor Kulübü Başkanı olan Kadir Bölükçü, bir kez daha madalya kazanmanın mutluluğunu yaşarken, "Sporcularımdan biri olan Livanur'la ne kadar gurur duysak azdır. Çaycuma'da faaliyetlere devam eden ve başarılı bir altyapısı olan Çaycuma TOGA Spor Kulübü gittikçe adını duyurmayı başardı. Çaycuma Kaymakamımız Serkan Keçeli ve Gençlik Merkezi ve Spor Kulübü Başkanımız Harun Toksoy'a da desteklerinden ötürü şahsım ve sporcularım adına teşekkür ederim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.