Çaydeğirmeni Akmanoğlu ile 'devam' dedi

Çaydeğirmeni'nde gerçekleştirilen kongrede Akmanoğlu yeniden seçildi.

Zonguldak'a bağlı Çaydeğirmeni Beldesinde gerçekleştirilen AK Parti 7. olağan kongresinde mevcut başkan Muzaffer Akmanoğlu yeniden başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Çaydeğirmeni Belediye Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kongrede, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, Hamdi Uçar, İl Meclis Başkanı Necdet Karaveli, İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Züleyha Yazıcı Arıman, Devrek İlçe Başkanı Yaşar Canbaş, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır'ın yanı sıra diğer il, ilçe ve belde başkanları ile çok sayıda partili hazır bulundu.

Yapılan protokol konuşmalarından sonra faaliyet raporunun okunmasının ardından seçimlere geçilirken yapılan oylamadan sonra mevcut başkan Muzaffer Akmanoğlu'nun yeniden Belde Başkanı olarak görevine devam edilmesi sağlandı.