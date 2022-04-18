İhlas Haber Ajansı

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Çaydeğirmeni beldesinde bozulan yollar yeniden yapıldı

Zonguldak’ın Çaydeğirmeni beldesinde doğalgaz boruların geçtiği yol vatandaşların isteği üzerine yeniden yapıldı.

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde doğalgaz boruların geçtiği yol vatandaşların isteği üzerine yeniden yapıldı.


Beldede doğalgaz çalışmaları nedeniyle yollarda bozulmalar meydana geldi. Özellikle Şehit Ferhat Onbaşı Sokak'ta doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan yolların yeniden yapılmasını isteyen vatandaşlar, taleplerini belediyeye iletti. Vatandaşların talebi üzerine bölgede planlama yapılarak çalışma başlatıldı. Çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

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