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Çaydeğirmeni beldesinde iş yeri kundaklandı

Devrek’e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir iş yeri yakılarak kullanılmaz hale getirildi.

Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni beldesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir iş yeri yakılarak kullanılmaz hale getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Çaydeğirtmeni beldesinde bir düğün salonu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Çaydeğirmeni Köprübaşı Mahallesindeki düğün salonu yangından sonra kullanılamaz hale geldi.


İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesinde söndürülen yangınla ilgili güvenlik güçleri çok yönlü soruşturma başlattı

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