Çaydeğirmeni Muay Thai takımına turnuva sonunda madalya yağmuru

Zonguldak'ın Çaydeğirmeni beldesinde bulunan Muay Thai takımı Türkiye Şampiyonası'nda ödüle doyamadı.

2 ve 4 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşen Muay Thai takımı madalya yağmuruna tutuldu.Minik, Yıldız, Ümit, Genç, Büyük ve Veteranlar (Bay-bayan) Ju Jitsu ve Combatju Jutsu Türkiye Şampiyonasında yarışan Çaydeğirmeni Muay Thai takımından Contack kategorisinde ve Combat Ju Jitsu ‘Kemer' maçında Sude Nur Basancı, Contack kategorisinde Furkan Yılmaz, Yıldızlar kategorisinde Emirhan Erikoğlu, Newaza kategorisinde Eren Emin Kartal ve Berat Badur aldıkları madalyalar ile başarıya imza atarak beldelerinin adını duyurdu.

Antrenör Cemal Kocabaş aldıkları madalyaların ardından yaptığı açıklamada, "Çaydeğirmeni belediye Muay Thai takımı olarak katıldığımız Ju Jitsu Türkiye şampiyonası sonunda 5 sporcumuz da derece alarak beni ve belediyemizi en güzel şekilde temsil etti. Sude Nur Basancı Contack branşında birinci olurken, Furkan Yılmaz Contack 46 kg Yıldızlar kategorisinde Şampiyon Emirhan Erikoğlu birinci oldu. Eren Emin Kartal Newaza branşında Türkiye ikincisi ve Berat Badur' da üçüncü olmuştur. Böylelikle turnuvayı bitirmiş olduk. Sude Nur Basancı ayrıca profesyonel Combat Ju Jitsu ‘Kemer' maçında kendisinden kilo ve yaş olarak büyük olan rakibini ezici bir üstünlük ile yenerek “Kemeri” kazandı. Ben öğrencilere gösterdikleri üstün başarı ve yeteneklerinden ötürü şahsım adına teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarımızın devamını sürdüreceğiz. Bize her zaman verdiği desteklerinden ötürü Belediye Başkanımız Satılmış Gebeş'e ve Çaydeğirmeni halkına şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.