Çebi Grup yanan ormanlar için fidan bağışı yaptı

Çebi Grup, orman yangınlarında yanan bölgeleri tekrar yeşillendirmek için fidan bağışında bulundu. Çebi Grup Ceo'su Yasin Hamzaçebi, yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye'nin minnet borcu olduğunu ifade etti. Yangından etkilenen herkese geçmiş olsun dileğinde bulunan Hamzaçebi yaptığı açıklamada, "Doğamızı, vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için mücadelesini sürdüren tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Gelecek nesillerden ödünç aldığımız doğamızı korumak, özellikle ülkemizin yanan akciğerlerini yeniden hayata döndürmek hepimizin ortak görevi. Üyelerimiz ile birlikte bu sorumluluk bilinciyle fidan bağışımızı yaptık. Tüm Türkiye'nin, birlik içinde yanan bölgeleri eski haline getirmek için çalışacağına gönülden inanıyoruz." İfadelerini kullandı.