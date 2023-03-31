ÇEDES Projesi bilgilendirmesi gerçekleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü temsilcilerin katılımıyla "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" öğrencilere yönelik değerler eğitimi faaliyetleri gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Millî Eğitim'in öğrencilerin; millî, mânevî, ahlâkî, insânî, kültürel değerlerini benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-i selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde öğrencilere yönelik hazırlanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" çerçevesinde prokotol imzalandı.

Bu protokol ile ilçede bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerin ÇEDES "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" Uygulama Usul ve Esaslarına uygun olarak öğrencilere yönelik değerler eğitimi faaliyetleri yani çalışmaları gerçekleştirilecek. ÇEDES projesi hazırlık aşamasında İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü İsmail Çelebi ve ilçe okullarında kurulan ‘Değerler Kulübü' temsilcisi öğretmenler ile proje paydaşları olan İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımıyla proje bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İlçede yaklaşık 1.300 civarında depremzede, 347 civarında depremzede öğrencinin bulunduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, “ Bu projeyle öncelikli olarak manevi destek olmamız gerektiğini, gücümüzün yettiği kadar da maddi destek olmanın vatandaşlarımız için önemli olduğunu belirtmeliyim. Ayrıca okullarımız tarafından eşleştirildikleri Hatay ilindeki kardeş okullarına yönelik destekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu vurgulamak isterim” dedi.