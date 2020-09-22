İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cehennemağzı Mağaraları'na otopark çalışmaları sürüyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cehennemağzı Mağaraları bölgesinde ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların arabaları için başlatılan otopark çalışmalarını yerinde inceledi.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Cehennemağzı Mağaraları bölgesinde ziyarete gelen turist otobüsleri ve vatandaşların arabaları için başlatılan otopark çalışmalarını yerinde inceledi.


Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, ilçenin büyük zenginliği olan Cehennemağzı Mağaraları bölgesindeki otopark sorununu çözmek için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Başkan Halil Posbıyık, bu bölgede yapılan taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.


Bölgede, taş duvar çalışmaları tamamlandıktan sonra dere ıslahı yapılacak ve yol üzerine turist otobüslerinin yanı sıra mağaraları ziyarete gelen vatandaşların arabaları için otopark düzenlemesi gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.