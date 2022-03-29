“Çehov Oyunları” tiyatro severleriyle buluştu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde “Çehov Oyunları” adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Çaycuma Kültür Merkezinde tiyatro severlerle buluşan, Fahri Bozbaş yönetimindeki Tiyatro Topluluğu daha önce Cide ve Zonguldak'ta da sergilendi. Anton Çehov'un ünlü eseri “Çehov Oyunları” adlı oyunun Topluluk Başkanı Berna Çimsalan Özyurt'un yanı sıra Ayşe Saltoğlu, Hayrullah Göktaş, Cansel Tığlı, Türkan Yardımcı, Tuğba Erikoğlu, Ertem Çamlı, Aslı Sağtekin ve Kenan Ballı'nın rol aldı. Oyun sonrası oyuncular izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Çaycuma Belediye Başkanı tarafından Yönetmen Fahri Bozbaş'a çiçek sunarak, sergiledikleri performans nedeniyle teşekkür etti.