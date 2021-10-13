'Çekirge Operasyonu'nda 66 şüpheliden 26'sı adliyede

İçişleri Bakanlığınca Zonguldak'ın da aralarında bulunduğu 28 ilde 235 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre 28 ilde düzenlenen operasyonun Zonguldak ayağındaki gözaltılar 66'ya ulaştı. Hakkında arama kararı çıkartılan 70 şüpheliden 4'ünü yakalama çalışması sürüyor. Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alınarak ifadeleri alınan 66 şüpheliden 26'sı emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. 40 şüphelinin emniyetteki sorguları ise sürüyor.

Örgüt yöneticisine yardım ettiği öne sürülen hastane personeli ile eczane çalışanları ve usulsüz rapor aldığı öne sürülen 26 şüphelinin adliyedeki sorguları sürüyor.