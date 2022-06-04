İhlas Haber Ajansı

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ÇEKUD, çevre etkinliğine davet etti

Zonguldak’ta, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından yürüyüş düzenlenecek.

Zonguldak'ta, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafından yürüyüş düzenlenecek.


Etkinlik 5 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Fener Yürüyüş yolunda gerçekleştirilecek. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda yapılacak etkinlikte çevre temizliğinin önemine dikkat çekilecek. Etkinlik için tüm Zonguldak halkı da davet edildi.

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