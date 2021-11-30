Çelik ve Yaşam heykel sergisi yeniden görücüye çıkıyor

Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi 30 Kasım 2021‘de AKM Sergi Salonu'nda açılıyor.

Bu yılki teması ‘sürdürülebilirlik' olan ve çeliği sanatla buluşturan eserlerin yer aldığı 6. Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması Sergisi yeniden Ereğli'de sanatseverler ile buluşuyor.

Sergi, daha geniş kesimlere ulaşabilmesi için 30 Kasım 2021 Salı günü saat 13.00'te Atatürk Kültür Merkezi'nde açılıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, tüm sanatseverleri sergiye davet ederken, serginin 5 Aralık'a kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.