Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserler görücüye çıktı

Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılışına Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kdz. Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral, Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arslan Keleş, ERDEMİR Grup Kurumsal İletişim Yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Açılış öncesinde Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Bu yıl üniversitelerin heykel bölümünde lisans ve lisansüstü eğitim gören 9 farklı üniversiteden 73 yarışmacının 97 eserle yarışmaya başvurduğu belirtilirken, 6. Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda 51 eserin ilk aşamayı geçtiğini ve final değerlendirmesinde 24 eserin ödüle, 11 eserin de yarışmanın Seçici Kurulu tarafından sergilenmeye değer bulunduğu ifade edildi.

ERDEMİR'in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi iş birliğiyle düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin açılış kurdelesi protokol tarafından kesildi. Sergiyi gezen Vali Tutulmaz ve beraberindeki heyet, ERDEMİR Genel Müdürü Salih Cem Oral'dan eserlerle ilgili bilgi aldı. Sergi açılışı, yapılan ikramların ardından sona erdi. Öte yandan, serginin 21 Ekim'e kadar açık olacağı öğrenildi.

İsmail Yasin Akçın