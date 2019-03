Celil Uzun, asılsız haber ve iftiraları yargıya taşıyacağını açıkladı

Yerel seçimler için geri sayımı geçilirken,adaylar propaganda çalışmalarını sürdürüyor. Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun, hakkında çıkan haberle ilgili basın açıklaması yaptı. Uzun, "Birkaç gündür bizim bir canlı yayında yaptığımız açıklamadan istinaden maalesef bu yaptığımız canlı yayın konuşmalarımız belirli derecede kesip kendilerine göre dizayn edip propaganda haline getirip yayınlayan bir takım kişilerin bu yaptıkları yayından neticesinde maalesef Alaplı halkımızda yanlış algılara sebep veren, yalan ve asılsız haberleriyle kamuoyunu meşgul etmekte" diye konuştu.

"Biz hiç bir zaman ne Nuri Tekin'e PKK'lı dedik, ne Alaplı Halkından bu şekilde bahsettik. Böyle haber yapıp yayanları yargıya taşıyacağız" diyen Uzun, konuşmasının devamında şunları söyledi: "Biz bu yayındaki propagandadaki algı operasyonundaki şeyi hiç bir şeyi Kabul etmiyoruz. Çünkü neden biz kendi yayınladığımız yayınlarda görülecek ki hiç birisinde onların bahsettiği konulara değinmediğimiz ortadadır. Sanki biz Alaplı halkını bir şekilde PKK ile özleştirilmiş gibi veya bir takım kimseleri bu konuda suçlamış gibi açıklama yapmaktadırlar. Burada gördüğümüz üzüldüğümüz tek nokta burada Başkanımız danışmanı diye adı geçen bir takım kesimlerin yapıldığı görmekteyiz. Bizde bunu nedenini araştırdığımızda şöyle kanıya vardık. Demek ki başkanımız çok sıkışmış, bizim söylemediğimiz bütün söylemleri keserek gündeme getirerek yayınlayarak bizim üzerimizde algı operasyonu yapma ihtiyaç durmuştur. Aynı nasıl oldu, Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımıza yaptığı gibi, Meral Akşener'in Genel Başkanımıza attığı iftiralar gibi, çamur at izi kalsın felsefesiyle bunlarla başarı çalışmakta. Halbuki böyle bir şey yoktu. Bunu bizim yayınladığımız videolardan sonra bizim hiç sözümüzde Alaplı Halkını töhmet altında bırakılacak bir söz olmadığı ortada. Ben her zaman şunu söyledim. Sözlerim her zaman arkasındayım. Tekrar tekrar ederek söylüyorum. Diyorum ki bakın ben o görüşmemde yayında HDP'nin Genel Başkanının ve eş Başkanın bir sözü üzerinden hareket ettim. Ne diyor Genel Başkanı ve eş Başkanı, Doğu'da diyemiyor, Kürdistan'da bütün Belediyeleri Kayyumdan alacağız ve batıda AK Parti ve MHP'ye seçim kaybettireceğiz. Biz Doğuda anladığımızı söyledik. Peki batıda nasıl oluyor. Batıda hiç bir adayı yokken, İstanbul'da ,Ankara'da İzmir'de ve diğer 30'ya yakın illerde adayları yokken AK Parti'ye nasıl seçim kaybettirir hatta Zonguldak'da dahil olmak üzere. Biz bunu dile getirdik ve bunlar açık açık şunu beyan ettiler. Her yerde söylüyorlar videolarla ortada. Biz seçimlerde CHP'yi destekliyoruz. Bakın en son farkında mısınız bilmiyorum Bartın Milletvekili CHP'li geriye gitmeye gerek yok. CHP Bartın Milletvekilinin yaptığı açıklamasında sözleri var. Alaplılılar bu söylemleri biliyorsunuz bu söylemleri duydunuz. Onun içinde lütfen PKK'nın isteklerini dile getirmeyiniz. PKK batıda AK Parti'yi mağlup edeceğiz diyor. AK Parti'nin mağlup etme şartı CHP'ne destek vermek. Biz hiç bir zaman ne Nuri Tekin'ne PKK'lı dedik, ne Alaplı Halkından bu şekilde bahsettik. hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim, Nuri Tekin kendi Genel Başkanın söylemlerinden rahatsız olduğu için bu konularda, arabasında Broşürlerinde seçim bürolarında Genel Başkanın fotoğrafını bile asmamaktadır. Ama maalesef Nuri Tekin'nin danışmanlarının onu yanlış yönlendirme neticesinde bize çamur at izi kalsın felsefesiyle bu hareketleri yapıyorlar. Hiç boşuna uğraşmasınlar bakın en son şehit cenazesi üzerinden bunu bile siyaset alt ederek fotoğraflarını koydular. Bu fotoğrafları niçin çektirdiklerini bu günlerde kullanacaklarını biliyorduk. Şehit cenazesinde fotoğraflar bu olayla propaganda aracı yapılır mı? O şehit cenazesinde bende vardım. Ama biz reklam peşinde hiç bir zaman olmadığımız için öyle fotoğraf karelere girmeye duymadım. biz şehidimize orada sadece dua ettik. İkincisi,sadece Alaplı'da değil, Ereğli'de Ormanlıda Çaycuma'da, Bartın'da bütün şehit cenazelerinde biz olduk. Ama sizler şunları hatırlarsınız. CHP'li yöneticileri Genel Başkanları, Başkanları çeşitli Şehit cenazelerine katılmışlardır. Oradaki vatandaşlarımız onlara tepkileri biliyorsunuz. Hatta orada bazıları yuhalanmışlardır. Çelenkleri atılmıştır.bunların hepsi gerçektir. Çünkü şehit ailelerinin çocuklarının şehit olmasında en fazla üzerinde düşündükleri sebebiyet veren partilerden bir tanesi CHP oldukları düşündüklerinden yapmaktadırlar. Bu bizim görüşümüz değil, bu şehit ailelerin görüşleri. Şehit ailelerin bu işlerin propaganda malzemenin yapmanın ne anlamı vardır.biz onun için şöyle söylüyorum,Bu arkadaşı zaten, bunları yapan Alaplı'ya nifak sokmaya çalışan bunun üzerinden prim yapmaya çalışanlar adliye önünde hesaplaşacağız. Ama birde sandıkta hesaplaşacağız. bunu vatandaşımız biliyor. Bugün TOKİ'ye gittik. TOKİ'de çalışmalarımızda onlar gibi biz dışarıdan bindirme insanlarla miting yapmadık. Orada öz ve orada oturan 100'e yakın insanlarla mitingler yaptık. Bu bizim için bir göstergedir. Onların korkusu bunlardan kaynaklanmaktadır. Onun için ben Alaplı halkına tekrar bu konuyu iyi değerlendirmelerini lütfen söylemediğimiz söylemlerin onlar tarafından bundan sonrada propaganda aracıyla yapılacağı kötü niyeti kullanacaklarını biliyoruz. Onun için bizim açıklamalarımızı seyretmeden, bizim açıklamalarımızı duymadan , dinlemeden bir karara varmalarını kesinlikle istemiyoruz. İnşallah bu seçimlerde kesinlikle belediyede AK Parti bayrağını dikeceğiz. AK Parti olarak Belediye Başkanlığında kazanacağız. Bakın kaç tane anket yapıp sonuçlarını açıklayamıyorlar. Buradan Alaplı halkına sesleniyorum. İnşallah bize destek vermelerini istiyorum. Sadece seçim kazanmak değil. Biz Belediye Meclisinde de inşallah güçlü bir şekilde geliyoruz. Alaplı Halkına da buradan basın huzurunda teşekkür ediyorum" diye konuştu.