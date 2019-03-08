Celil Uzun, "Yaşlılar bakımsız ve yalnız kalmayacak”

Evde Bakım Hizmeti ile yaşlılara olan vefa borcunu ödeyeceklerini söyleyen Uzun"Evde Bakım Hizmeti, öz bakım ve ev temizliği gibi birçok hizmeti içerisinde barındırıyor.Evde Sağlık Hizmetleri'nin amacı, bireylerin sosyal koşullarının düzeltilmesi ve böylece toplumun bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının korunmasıdır. Bunların yanı sıra kişinin hastalığı hakkında bilinçlendirilmesi, sağlığının daha iyi hale getirilmesi ya da belirli bir düzeyde tutulması, ev ortamında sağlık ve sosyal yönden desteklenmesi, hasta ve yakınlarının hastalıkları hakkında eğitimli hale getirilmesi sağlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin hastaları evlerine kadar götürülmesiyle birlikte; hastanelerde meydana gelebilecek yığılmaların önlenmesi, hastanede yatış sürelerinin azaltılması, bu suretle tedavi maliyetlerinin düşürülmesini de öngörülmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra belediyenin yaşlı bakım elemanları, yaşlı ve engellilerin öz bakımlarını, tırnak kesimini, yemeklerini, ev temizliklerini ve alışverişlerini yapılıyor. Aynı zamanda elektrik ve su faturalarını yatırmalarına yardımcı oluyor. Evlerinde sıhhi tesisat sorunu varsa görevli teknik eleman tamiratını yapıyor. İhtiyaç sahibi hastalara alt bezi ve havalı yatak yardımı veriliyor. Evde sağlık hizmetleri kapsamında doktor kontrolünün yanı sıra diş tedavisi de yapılıyor" ifadelerini kullandı.