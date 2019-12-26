İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cem Çiftçi'nin anne acısı

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Termik Santrali Tesis Müdürü Cem Çiftçi’nin annesi Güzin Çiftçi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Termik Santrali Tesis Müdürü Cem Çiftçi'nin annesi Güzin Çiftçi yaşamını yitirdi.


Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Tesis Müdürlüğü görevini sürdüren Cem Çiftçi, annesi Güzin Çiftçi'yi kaybetmesinin acısın yaşıyor. 75 yaşında hayatını kaybeden Güzin Çiftçi için öğlen namazını müteakiben Acılık Caddesi Hz. Ali Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Anne Güzin Çiftçi, cenaze namazının ardından Belediye Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.