Cemile Tatoğlu'nda miniklerin tasarım beceri atölyesi açıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu'nda, “Hüseyin Tatoğlu Tasarım Beceri Atölyesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kdz. Ereğli'de faaliyet gösteren Cemile Tatoğlu Anaokulu'nda “Hüseyin Tatoğlu Tasarım Beceri Atölyesi'nin açılışı Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından gerçekleştirildi. Açılışa Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Cemal Özden Yazıcıoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve hayırsever işadamı-sanayici Akın Tatoğlu ve STK üyeleri katıldı. Açılışta minik öğrenciler tarafından protokole çiçek takdim edildi. Cemile Tatoğlu Anaokulu Müdürü Demirhan Döl çocukların sahip oldukları yeteneklerini uygulama düzeyinde geliştirebilmeleri, el becerilerini artırabilmeleri amacıyla kurulduğunu belirtti. Müdür Döl konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bu amaçla kurulan atölyemiz gerçek hayatla ilişkilendirilerek teori ile pratiği birleştirecek şekilde hazırlandı. Çocuklara sorumluluk ve ekip çalışma ruhunu aşılayacak sorumluluk alarak yaptıkları işlerde sebat göstermeleri sağlanacaktır. Öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabilecekleri ortamlar planlanarak, çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde hazırlanan atölyemiz; seramik, robotik, akıl oyunları, ebru, dokuma, ağaç işleri, kağıt sanatlarının yanı sıra, oluşturduğumuz küçük hobi bahçesinden oluşmaktadır. Atölyemizin kurulmasında mesai kavramı gözetmeksizin çalışan tüm öğretmenlerimize ve yardımcı personelimize teşekkür ediyorum.”

Vali Bektaş daha sonra Hüseyin Tatoğlu Tasarım Beceri Atölyesini inceleyerek detaylı bilgi aldı.