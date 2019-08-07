İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çemsan Kurban bağışı vekaletini Kızılay'a verdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Çemsan Fabrikası yönetim kurulu üyeleri Kızılay Derneği’ne kurban bağışında bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulu bulunan Çemsan Fabrikası yönetim kurulu üyeleri Kızılay Derneği'ne kurban bağışında bulundu.


Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ile Başkan Yardımcısı Kürşat Yağız, Çemsan Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Bakkaloğlu ve Tümay Bakkaloğlu'nu ziyaret ederek yaptıkları kurban bağışı vekaletlerini kabul etti. Ziyarette konuşan Kızılay Derneği Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer Serdar Bakkaloğlu ve Tümay Bakkaloğlu'na yaptıkları kurban bağışı için teşekkür etti. Çemsan Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesi Kızılay'a kurban bağışında bulunmaya davet etti.


Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.