Cenazeyle ilgilenirken oğlu kaçırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Erkan Şentürk, evlilik dışı dünyaya gelen çocuğunun, dayısı tarafından kaçırıldığını iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

Olay geçtiğimiz günlerde Ereğli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, nikahsız yaşadığı Ö.Y. yaklaşık 7 ay önce 1 yaşındaki çocuğunu babası Erkan Şentürk'e bırakıp gitti. Geçtiğimiz günlerde babası vefat eden Ö.Y., Erkan Şentürk'ten cenaze defin işlemleri için yardım istedi. Talebi yerine getiren baba Şentürk, Ö.Y.'nin babasının cenaze defin işlemlerini yaparken çocuğunu da annesi görsün diye dayısına emanet etti. Şentürk, cenaze işlemleri bittiğinde emanet ettiği oğlu Y.E.Y.'yi almak için, dayısı Ö.Y. ve çocuğunun annesi Ö.Y.'ye ulaşamadı. Çocuğunun kaçırıldığını anlayan baba Şentürk, duruma tepki gösterdi. Yaşadığı olayı sosyal medya hesabında anlatan Şentürk, çocuğunun dayısı tarafından kaçırıldığını dile getiren baba Şentürk “Geçen hafta beni arayarak babasının öldüğünü, yardım etmemi istedi. Gidip yıkayıp kefenleyip defnettim. ‘Ne olursa olsun annedir' deyip çocuğunu görsün diye bıraktık. Ö.Y. denen bir abisi var ona teslim ettik. Abisinin yardımı ile alıp kaçmıştır, hiçbir haber yoktur. Yurt dışına kaçırmak istiyorlar” dedi.

Baba Şentürk mahkeme kararıyla velayeti kendisine verilen oğlunun bulunması için yardım istedi.