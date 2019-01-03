Çenesi kırılmış halde bulunan köpek tedavi altına alındı

Zonguldak'ta, çenesi kırık halde Bülent Ecevit Üniversitesinde öğrenim gören bir grup öğrenci tarafından bulunan sokak köpeği tedavi altına alındı. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya İl Emniyet Müdürü A. Metin Turanlı da köpeğin tedavisine destek verdi.

Kozlu ilçesinde sokakta yaralı ve bitkin halde 'Golden' cinsi sokak köpeği bulan bir grup üniversite öğrencisi, çenesi kırık olduğu için beslenemeyen köpeği, özel veteriner kliniğine götürüldü. "Paşa" adı verilen 'Golden' cinsi sokak köpeğin tedavisine Veteriner hekim Gökmen Koç, tarafından hemen başladı.

BEÜ öğrencileri sosyal medya hesapları üzerinden "Paşa" adını verdikleri köpeğin tedavi masrafları için yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyasına İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da duyarsız kalmadı. Emniyet Müdürü Turanlı, köpeğin fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medya hesabına yorumda bulunarak köpeğin tedavisi için destek olunacağını ayrıca yaralanmasıyla ilgili de araştırma yapılacağını ifade etti. Üniversite öğrencileri de köpeğin tekme atılması sonucu çenesinin kırılmış olabileceğini iddia etti. Köpeğin bulunduğu Kozlu İlçe Polis Merkezi Amirliği de köpeğin nasıl yaralandığını tespit etmek için çalışma başlattı. Veteriner kliniğine gelen bir polis, köpeğin durumu hakkında bilgi aldı.

Veteriner hekim Gökmen Koç, köpeğin çenesinde meydana gelen kırık nedeniyle bugün ameliyat edileceğini söyledi. Köpeği yaklaşık 45 gün gözetim altında tutacaklarını anlatan Koç, şöyle dedi:

"Geldiğinde genel durumu iyidi ve korkmuştu. Bir tramvaya maruz kalmış. O travma konusunda da bir tekmemi trafik kazasımı bir gözü sakat görmüyor. Gözü tamamen burada alınmış. Akşam vakti bir başka köpek sürüsünden kaçarken de sert bir yere çarpma ihtimali var. Nedenler araştırılıp öğrenebilir mobese kayıtlarından çünkü bunlar sokakta yaşayan hayvanlar devamlı sokakla iç içeler. İnşallah görülen bir kısımda olmuştur. Ama araba kazasına anımsatmıyor. Daha çok bir sivri çünkü sadece lokal olarak bir bölgeden kırık oluşmuş. Surat tamamen dağılmamış. Araba kazası olsa Allah muhafaza surat tamamıyla dağılabilirdi. Ama toparlayacak Allah'ın izniyle genel durumumuz iyiye gidiyor. Yeme içme yerinde ama bugünden sonra o tarz katı gıdalar en azından 45- 60 gün arası yemeyecek. Sabah öğle akşam biz elle ağızda da devamlı maske olacak şekilde o bölgeyi oynatamayacak şekilde ağız yolu ile besleme yapacağız sıvı gıdalarla ama paşamızın durumu iyi maşallah. Duyarlı insanların iyi insanların olması çok güzel bir şey onların sayesinde bizde müdahale edebiliyoruz çünkü gerçekten bunlar bir emek bir masraf Allah razı olsun hepsinden güzel insanlar iyi ki varlar. Onların sayesinde bizde elimizden geldikçe daha fazla daha daha fazla cana bakacağız. 10 günde bir röntgenimiz olacak ağız bölgesinin 45 gün besleme ağızdan bu iyileşme çok geç olacak. Hareketli bir bölge olduğu için ez az 45 gün bizimle olacak" dedi.