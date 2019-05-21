Cenk Eren, söz verdiği parkı yaptırdı

Şarkıcı Cenk Eren ve Işın Karaca, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar adayına tepki göstermişti. Işın Karaca'nın da destek verdiği Cenk Eren, parkın oyuncaklarını bizzat kendisi satın alarak yaptıracağını söylemişti. Cenk Eren'in sosyal üzerinden çağrıda bulunmasından kısa bir süre Gülüç Belediyesi yıkılan yere yeni park yapmıştı. Cenk Eren verdiği sözü tutmak için köy muhtarı Rıdvan Onay ile bağlantıya geçip, köyün başka bir yerine çocuklar için park yapmak isteğini iletti.

Yenidoğanlar Köy Muhtarı Rıdvan Onay ise Köy meydanında bulunan ve geçen sene şehit düşen Jandarma Onbaşı Recep Turan'ın anısına bir park yapabileceklerini belirtti. Bunun üzerine muhtarlık Cenk Eren'in gönderdiği oyun malzemeleriyle çocuk parkı kuruldu. Köy meydanında bulunan parka "Şehit Recep Turan" çocuk parkı ismi verildi.

Köy Muhtarı Rıdvan Onay, Parkın kurulduktan sonra çocukların parkı çok sevdiğini söyleyerek, "Cenk Bey bizimle baştan parkın yıkılmasından beri ilgilendi. Parkın yapıldığını, kendilerine tüm Köy halkı olarak dolayı teşekkür ediyoruz. Cenk Bey'i bir gün köyümüze misafir etmek çok isteriz" diye konuştu