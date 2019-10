Cenk Şahin'e memleketi sahip çıktı

Barış Pınarı Harekatına destek verdiği gerekçisiyle kadro dışı bırakılan futbolcu Cenk Şahin'e memleketinin takımı Zonguldak Kömürspor sahip çıktı.

Almanya 2. Lig ekibi S.t Pauli forması giyen Zonguldaklı yıldız futbolcu Cenk Şahin, Barış Pınarı Harekatına destek paylaşımında bulunması nedeniyle geçtiğimiz günlerde S.t Pauli kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Türkiye'de bir çok kulübün destek verdiği yıldız futbolcu Şahin'e 2. Lig'de mücadele eden memleketinin takımı Zonguldak Kömürspor da sahip çıktı.

Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Süleyman Caner, Şahin'e kapılarının açık olduğunu söyleyerek, "Öncelikle yapılan bu Barış Pınarı Harekatımızı o bölgeye barış getirme konusunda Mehmetçiğin başlattığı bu harekatı destekliyoruz. Gerek şahsım adına gerekse kulübüm adına. Bu harekatın en az şekilde bitmesini bekliyoruz. Cenk Şahin bizim futbolcumuzdu. Yaptığı açıklamadan dolayı dışlanmış. Batıda her zaman Türk düşmanlığı devam ediyor. Biz futbolcumuzun arkasındayız. Zonguldak futbolcusudur bize de kazanımları oldu. Futbolcumuzu kadro dışı bıraksınlar bizim kapımız her zaman ona açık. Burası onun evidir. Yeter ki burayı istesin her zaman burası onun evidir. Onun gibi başka dışlanan futbolcularda var onlarında arkasındayız. Düşmana karşı bir olacağız diri olacağız. Onun için birlik beraberlik zamanı" diye konuştu.