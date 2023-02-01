Çeşitli suçlardan aranan 32 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta çeşitli suçlardan aranan 61 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 2023 yılı Ocak ayında aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 4'ü hırsızlık, 4'ü basit yaralama, 2'si başkasına ait kredi kartının izinsiz kullanılması, 2'si trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 2'si uyuşturucu, 2'si ailenin korunması tedbir kararına uymama ve 45'i diğer suçlardan olmak üzere aranan toplam 61 şüpheli yakalandı.

Bu şüphelilerden 32'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.