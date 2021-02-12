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Çeşme başına atılan çöpler köylüyü sitem ettirdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yol kenarına atılan çöpler köylüyü çileden çıkardı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yol kenarına atılan çöpler köylüyü çileden çıkardı.


İlçenin Filyos beldesi Derecikören köyünde yol kenarında bulunan çeşmeye su doldurmaya gelen vatandaşların etrafa çöp atması köylüyü çileden çıkardı. Her iki çeşmenin etrafı ve yan taraflarında bulunan tarlalara atılan çöpleri temizleyen köylüler, çöpleri atan insanlara sitem etti. Çöpleri temizleyen köylüler denizde, sahilde, sokakta, piknikte, her yerde çöp atan pis insanların izi olduğunu söyleyerek " Bu çeşmeyi yaptıran kişinin ölmeden önce vasiyeti vardı. Ne olursa olsun çeşmeyi kapatmayın diye. O yüzden senelerdir insanların attığı çöpleri haftada bir toplayıp yakıyoruz. Ama bizde her gün artan çöplerle baş edemez hale geldik. Sadece bir çeşmenin başında çöp konteynırı var. Diğerinde yok. Her yer sapı kopan plastik şişeler ve başka çöplerle doluyor. Kötü koku, görüntü ve çevre kirliliğine neden olan çöplerden bıktık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Artık doğaya zarar verilmesin istiyoruz" denildi.

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