İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çeşme başında ölü bulundu

Zonguldak’ta sabah saatlerinde yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu.

Zonguldak'ta sabah saatlerinde yaşlı adam çeşme başında ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Devrek ilçesi Ağalar Mahallesi İpçiler Sokak'ta bulunan çeşmenin başında 67 yaşındaki E.E.'ye ait olduğu öğrenilen bir erkek cesedi bulundu. Çevredeki vatandaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler 67 yaşındaki E.E'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları E.E'nin uzun zamandır epilepsi hastası olduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi. Yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cenazesi Devrek Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.