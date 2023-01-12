İhlas Haber Ajansı

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Çevirmeli radar denetiminde sürücülere ceza yağdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri trafik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri trafik denetimlerine ara vermeden devam ediyor.


İlçeye bağlı Potbaşı mevkiinde çevirmeli radar denetimi yapan polis ekipleri 28 araca 30 bin TL‘den fazla cezai işlem uygularken, 2 araç ise denetime girmemek için denetim noktasından kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinden edinilen bilgiye göre, vatandaşların huzuru ve trafik akışının düzgün bir şekilde ilerlemesi için denetimlere sık bir şekilde devem edeceklerini söylediler.

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