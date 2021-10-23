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Ceviz toplarken ağaçtan düşen bir kişi yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Alacabük köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köyde imamlık yapan Z.Y. ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybetmesi sonucu yere düştü. Durumu gören köy sakinleri yaralı imamın yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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