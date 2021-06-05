Çevre günü nedeniyle denize daldılar, çıkardıkları şaşkına çevirdi

Çevre günü nedeniyle Kozlu Limanı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik ekipleri deniz dip temizliği yaptı.

5 Haziran Çevre Günü kapsamında Zonguldak Kozlu Limanı'nda Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Batı Karadeniz Sualtı Denizcilik ekiplerince dip temizliği yapıldı. Ekiplerce dalış öncesi, 'Ekosistemi koruyalım, canlılara nefes olalım' ve 'Denizi kirletme, geleceği yok etme' yazılı pankartlar açıldı.

Dalgıçlar, hazırlıklarını tamamlamasının ardından limanın derinliklerine dalış yaparak atıkları karaya çıkardı. Dakikalarca denizin dizin atık arayan dalgıçlar uzun uğraşlar sonucunda onlarca otomobil lastiklerini denizin dibinden çıkardı. Lastikleri gören vatandaşlarda büyük şaşkınlık yaşadı.

Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, “Dünya Çevre günü kıyı temizleme çevre temizliği konusunda çevre bakanlığımızın sunduğu kararla program olarak balıkçı barınaklarımızda limanlarımızda deniz dibi taraması ve çevre temizliği konusunda Zonguldak Bartın Amasra sahil güvenlik komutanlığı nezdinde ki ekipleriyle yine özel derneklerin dalış takımları balıkçı barınağımız da dalma teşebbüsünde bulunup deniz dip taramaları yapmışlardır. Bu çok güzel bir şey sosyal program olarak biz bunu destekliyoruz. Kozlu Belediyemize teşekkür ediyoruz. Biz bunu destekliyoruz. Zonguldak 86 bot olarak bu işi yürütmekteyiz" diye konuştu.