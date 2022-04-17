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Çevreciler hurda eritme fabrikasına karşı toplandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesine yapılması planlanan hurda eritme fabrikası için çevreciler bir araya gelerek fabrikaya karşı çıktı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesine yapılması planlanan hurda eritme fabrikası için çevreciler bir araya gelerek fabrikaya karşı çıktı.


Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesine TEMA, Perşembe Doğayı ve Çevreyi Koruma Platformu ve çevre gönüllerinin yer aldığı yaklaşık 250 kişilik grup bugün toplanarak hurda eritme fabrikasına karşı çıktılar.



'Zehir solumak i stemiyoruz', 'Tarım alanlarınızdan ellerinizi çekin” ve 'Temiz çevre, temiz hava istiyoruz' pankartları açan çevreci gönüllüler, Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi halkının yanında olduklarını ifade ettiler.

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