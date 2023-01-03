Cezaevi alanına Tarım ve Orman Bakanlığı onay verdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Yunuslu Köyünde yapımı planlanan Cezaevi alanına Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay verildi.

Yunuslu Köyü sınırları içerisinde yapılması planlanan açık ve kapalı cezaevinin 72 dönümlük arsası için Tarım ve Orman Bakanlığı gerekli olan onayı verdi. Cezaevinin yakın zamanda yatırım programına alınacağını öğrenildi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Yunuslu Köyü mevkisine yapılacak olan cezaevi projesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan beklenen onay geldi. AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada cezaevi projesi için gerekli olan onayın geldiğini ve yatırım programına alınacağını ifade etti. Bozkurt açıklamasında “Kdz. Ereğli ilçemize ilk planda 400 açık ve 400 kapalı olmak üzere 800 kişilik cezaevi yapımı için Yunuslu Köyü sınırları içerisinde yer alan 72 dönümlük arsa için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan beklenen onay geldi. Verilen bu onayın ardından proje yatırım programına alınacak. Bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen her kese çok teşekkür ediyorum. Kdz. Ereğli'mize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.