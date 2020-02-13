Cezaevi firarisi Çaycuma'da yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Beycuma Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 yılının Aralık ayında Beycuma Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 39 yaşındaki S.U. isimli şahıs için yakalama çalışması başlattı. Alınan istihbarat sonucu Çaycuma ilçesinde olduğu tespit edilen cezaevi firarisi S.U. jandarma ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan firari şahıs Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.