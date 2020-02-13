İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cezaevi firarisi Çaycuma'da yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Beycuma Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs, jandarma tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Beycuma Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs, jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 yılının Aralık ayında Beycuma Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 39 yaşındaki S.U. isimli şahıs için yakalama çalışması başlattı. Alınan istihbarat sonucu Çaycuma ilçesinde olduğu tespit edilen cezaevi firarisi S.U. jandarma ekiplerince yapılan geniş çaplı çalışma sonucu yakalandı. Yakalanan firari şahıs Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Devrek Açık Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.