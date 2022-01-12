CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Zonguldak'ta

ZONGULDAK (İHA) – CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu STK, muhtarlar ve gençlerle programda buluşmak üzere Zonguldak'a geldi.

İlk olarak Ereğli ilçesinde Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Zonguldak'a gelerek partililerle buluştu. CHP Zonguldak İl Başkanı Murat Pulat, CHP Milletvekilleri Ünal Demirtaş, Deniz Yavuzyılmaz, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Saltukova Belediye Başkanı Alim Genç, Bakacakkadı Belediye Başkanı Oktay Albuz, Merkez İlçe Başkanı Ebru Uzun, Ereğli İlçe Başkanı Eylem Ertuğrul, Kilimli İlçe Başkanı Erol Sarıal, Kozlu İlçe Başkanı Seyfi Ceylan, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Kadın Kolları Başkanı Merve Kır yanı sıra İYİ Parti Zonguldak İl Başkanı Yavuz Erkmen, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Dilay Küçük, Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar arasında yerini aldı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün otelde konaklayarak, yarın sabah saatlerinde esnafı ziyaretinde bulunup, STK, muhtarlar ve gençlerle biraya gelecek.