CHP'li Başkan engellilerin kafesini ihaleye çıkardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 31 Mart seçimlerinde göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık, belediye tarafından işletilen ve daha çok engelliler ve aileleri tarafından kullanılan kafeyi ihaleye çıkarttı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde göreve gelen CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 2014 yılına kadar kardeşi Gündüz Posbıyık tarafından işletilen ve AK Partili Belediye tarafından tahliyesi yapılan Sahil Kafe'yi ihaleye çıkarttı. 2014 yılından bu yana belediye tarafından işletilen ve ucuz olduğu için tercih edilen Sahil Kafe'nin bir bölümü ise özel bireyler ve ailelerinin kullanımına uygun hale getirilmişti. Mayıs ayı meclisinde AK Parti'li Belediye Meclis Üyeleri'nin red oyuna karşılık, CHP'li Belediye Meclis Üyelerinin kabul oyları ile Sahil Kafe'nin ihaleye çıkarılmasının önü açıldı. Kafenin ihale edilmesi sonrasında engellilere ayrılan bölümünde kapatılması öngörülüyor. Sahil Kafe'nin ihaleye çıkarılması ile ilgili olarak gelen tepkiler üzerine CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık yazılı bir açıklama yaparak işletmenin zarar ettiğini ve bu nedenle ihaleye çıkarttıklarını iddia etti. Kdz. Ereğli Belediyesi eski yönetimi ise Sahil Kafe'nin hiçbir şekilde zarar etmediğini tam aksine engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal bir eksikliği yerine getirmesine rağmen kar ettiğini savundu. CHP'li Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın plajlar bölgesindeki işletmeyi, Çınar Altı mevkinde bulunan iki ayrı kafeteryayı da belli aralıklarla ihaleye çıkartacağı belirtildi.