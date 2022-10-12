CHP'li belediye pazar yerinde çöpleri unuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde Salı günleri kurulan pazarın çöplerini bugün gören vatandaşlar şaşırdı. Pazar yeri temizlenmeyince mahalle halkı Çarşamba sabahı alınmayan çöplerle uyandı.

İlçenin İstasyon Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde her Salı günü kurulan halk pazarının çöpleri akşamüzeri esnafların tezgahlarının kaldırılmasıyla pazar yeri çöplerle kaldı. Ertesi sabah mahalleli tarafından pazar yerinde çöplerin alınmadığı, adeta bir çöp yığını bulundu. Pazar yerinin ayrıca otopark olarak kullanılmasıyla birlikte sabah gelen araç sürücüleri pazar yerinin temizlenmediğini görünce şaşkınlık yaşadı.