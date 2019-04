CHP'li belediye tarafından dökülen asfalt 18 ayda bozuldu

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Gümeli Beldesi CHP'li Belediyesi'nin 18 ay önce asfaltla kaplanmasına rağmen, kısa sürede bozuldu.

2017 temmuz ayında Gümeli Erenköy arasına Belediye tarafından, İller bankasından alınan kredilerle dökülen asfalt, kısa zamanda bozulunca seçim öncesi yola mıcır döküldü. Asfaltın bazı noktalarda ince yapıldı için çökmeleri olduğunu vurgulayan mahalle halkı, asfaltın bu kadar kısa sürede kusmasını, yeterli dolgu malzemesi serilmeden döşenmesine tepki gösterdi.

Gümeli Erenköy köyünde oturan vatandaşlar,mıcır yerine asfalt istediklerini belirterek, "Köylümüz asfalt yapılmıyorsa mıcır da atılmasın. Biz zaten bu bozuk yola alıştık " şeklinde tepkisini dile getirdi. köyde oturan bazı vatandaşlar ise yola asfalt yapıldıktan kısa zamanda bozulduktan sonra mıcır atılmasının kazaya sebep olacağını belirterek mahalle sakinlerinin asfaltta ısrarcı olduğunu ifade etti.Durumdan duyduğu şikayeti dile getiren bir vatandaş, işi gereği sürekli her gün Alaplı İlçesine gittiğini söyleyerek, mıcırın bu asfaltın üzerine dökülmesinin kazalara davetiye çıkardığını söyleyerek, "Bu mıcırı buraya dökmeseler daha iyi olurdu çünkü her an bu yolda mıcıra aracını kaptırarak kaza yapanlar olur" diye konuştu.