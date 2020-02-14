İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çiçekçilerde 14 Şubat yoğunluğu yaşandı

Zonguldak’ta 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Zonguldak'ta 14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.


Sevgililer günü dolayısıyla Zonguldak'taki çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Satışlarının 14 Şubat dolayısıyla arttığını belirten çiçekçiler, sevgililer gününde en çok kırmızı gülün tercih edildiğini belirttiler.


Zonguldak'ta çiçekçilik yapan Mehmet Şık, yaptığı açıklamada “14 Şubat dolayısıyla çiçek satışlarımız diğer günlere göre büyük oranda arttı. Sevgililer günü dolayısıyla seracılara yoğun bir çiçek talebi olduğu için fiyatlarda da artma oldu. Buna rağmen gösterilen ilgi son derece güzeldi. Sevgililer gününde en çok kırmızı gül ve orkide satışımız oldu” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.