Ciğer, AK Parti ve MHP'yi ziyaret etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Kızılay Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri, Ak Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'ü ziyaret etti.

Kdz.Ereğli Türk Kızılay'ı şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetimini kabul eden Ak Parti ilçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kızılay ekibinin pandemi döneminde yaptığı başarılı çalışmadan dolayı tebrik ettiğini söyledi. AK Parti İlçe Başkanı Saffet Bozkurt Ereğli'de en iyi çalışan derneğin Kızılay olduğunu Kızılay'ın kendilerinin göz bebeği olduğunu ifade etti.

MHP ilçe başkanı Rahman Demirtürk Kızılay'ın çalışmalarından dolayı Kızılay Başkanı Yaşar Ciğer'e teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Demirtürk konuşmasında “Kızılay ilçe Şubesi olarak sizleri özelikle Pandemi döneminde yakından takip ettik. Bizlerinde zaman zaman katkı sağladığı çalışmalardan dolayı sizleri yönetimin ve kendim adıma tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyor ve her zaman sizlerin yanında olduğumuzu bir kez daha yinelemek istiyoruz” dedi.

Ziyaretler yapılan sohbetin ardından sona erdi.