Çıkan kavgada boğazından bıçaklandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan kavgada 31 yaşındaki kişi boğazından bıçakladı.

Olay akşam saat: 20.40 sıraları ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Atilla İlköğretim okulu civarında meydana geldi. İddiaya göre; 31 yaşındaki Nuri Ö. ve Birkan Y, arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Birkan Y., yanında getirdiği bıçakla Nuri Ö'yü boğazından bıçakladı. Ağır yaralanan Nuri Ö., çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nuri Ö.'nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan Birkan Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.