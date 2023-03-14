Çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Türkali köyünde tek katlı bir evde çamaşır makinesinin bağlı olduğu elektrik prizinden yangın çıktı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesine bağlı Türkali köyünde yaşandı. Başköy Mahallesi'nde K.A.'ya ait tek katlı evde çamaşır makinesinin bağlı olduğu elektrik prizinden çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Ev sahibi kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine Filyos ve Çatalağzı belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Ev ise kullanılamaz hale geldi.