Çıktığı çatıdan kardeşinin ikna çabası ile indirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre boşanma aşamasında olduğu eşi ile sorun yaşayan bir kişi çıktığı çatıdan kardeşinin iknası çabası sonucu indirildi.

Olay öğlen saatlerinde ilçenin Kirmanlı Mahallesi Kayadibi Sokak'ta bulunan 3 katlı bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan S.O., ikametinin 3'üncü katında bulunan sundurmaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahsı sundurmanın üzerinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine, bildirilen adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kardeşi tarafından ikna edilerek sundurmadan indirilen S.O., sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.