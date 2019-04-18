Çılgın aşıktan sürpriz evlenme teklifi

Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan çılgın aşık Atakan Çelik, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi sahilde evlenme teklifi yaptı.

Zonguldak'ta bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan çılgın aşık Atakan Çelik, uzun süredir birlikte olduğu Aleyna Hamarat'a sürpriz evlilik teklifi yapmak için bir organizasyon şirketi ile anlaştı. Çılgın aşık Kozlu İlçesin'de bulunan sahile kırmızı halı serdirerek süslemeler yaptırdı. Ardından genç adam Çelik sevgilisi Hamarat'ı arayarak sahile davet etti. Genç kız Aleyna Hamarat hiç bir şeyden habersiz sahile gelerek önceden ayarlamış kişiler tarafından gözleri kapatıldı. Bir kaç adım yürüdükten sonra gözleri açılan Hamarat sevgilisi Çelik'i biranda karşısında gördü. Çılgın aşık Atakan Çelik sevgilisi Aleyna Hamaratın önünde diz çökerek evlilik teklifinde bulundu. Genç kızdan evet cevabını alan çılgın aşık sevinçten havalara uçtu. Sürpriz evlilik teklifi havai fişek gösterisi ile sona erdi.