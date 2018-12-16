Çin Uydu Konumlama Ofisi ile işbirliği anlaşması yapıldı

Türkiye'nin üyesi olduğu Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) şemsiyesi altında yürütülmekte olan Uluslararası Küresel Konumlama Sistemleri İzleme Ağı (IGMA) Projesi kapsamında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü ile Çin Uydu Konumlama Ofisi (CSNO) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma kapsamında, Çin'in ABD'nin Küresel Konumlama Sistemi GPS'e alternatif olarak geliştirmekte olduğu Beidou Uydu Konumlama Sistemi'ne ait bir izleme istasyonu BEÜ'nün kampüsüne kurulacak ve buradan elde edilecek gözlemlerle yeni uydu konumlama sisteminin performans testlerinin yanı sıra atmosfer ve meteoroloji üzerinde de çalışmalar yapılabilecek. İzleme istasyonundan Çin dışında tüm üye ülkelerde sadece bir istasyon bulunurken, Türkiye'de ODTÜ'den sonra ikinci istasyon BEÜ'de kurulmuş olacak. Türkiye'ye tanınan bu ayrıcalıkta Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nün uzay teknolojileri konusunda bugüne kadar gerçekleştirdiği uluslararası düzeydeki çalışmaların önemli rolü bulunuyor.